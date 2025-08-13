Exdirector de la Tasa de Seguridad se declarará culpable hoy

​​​San Pedro Sula.

Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional en Honduras, se declarará culpable por lavado de activos ante la Corte Federal de Miami, según una orden emitida por el tribunal. La audiencia de cambio de declaración fue programada para el 11 de agosto de 2025 a las 11:00 a. m., ante la jueza Jacqueline Becerra en la Sala 11-4 del Tribunal Wilkie D. Ferguson.

Cosenza fue extraditado el 4 de abril de 2024 y enfrenta cargos por conspiración para cometer lavado de activos, lavado de activos y participación en transacciones con bienes derivados de actividades criminales. La Fiscalía lo acusa de recibir sobornos para adjudicar contratos de fabricación de uniformes policiales a un empresario estadounidense. En el caso también están implicados Carl Alan Zaglin (68), dueño de una fábrica de uniformes y accesorios policiales en Georgia, y Aldo Néstor Marchena (50), residente de Boca Ratón, Florida.