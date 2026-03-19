Foro UE–Centroamérica impulsa inversiones y comercio regional

Tegucigalpa, Honduras

Más de 200 líderes empresariales, autoridades y representantes de instituciones financieras de Europa y Centroamérica participan desde este jueves en el Foro Unión Europea–Centroamérica, que se desarrolla en Ciudad de Panamá. El encuentro busca impulsar inversiones estratégicas, fortalecer el comercio y ampliar la cooperación económica entre ambas regiones.

El foro se realiza en el marco del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, vigente desde 2013, el cual ha contribuido al crecimiento del comercio bilateral y a mejorar el clima de inversión. Actualmente, la Unión Europea es uno de los principales socios comerciales de la región. El intercambio supera los 19,000 millones de euros anuales y las empresas europeas mantienen presencia en sectores como energía, infraestructura, telecomunicaciones, manufactura y logística. El evento es organizado por la Unión Europea, con el apoyo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Comité Consultivo de Integración Económica (CCIE).

Impulso a la inversión y el comercio