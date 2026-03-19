Foro UE–Centroamérica impulsa inversiones y comercio regional

Más de 200 líderes empresariales, autoridades y representantes de instituciones financieras de Europa y Centroamérica participan desde este jueves en el Foro Unión Europea–Centroamérica, que se desarrolla en Ciudad de Panamá.
El encuentro busca impulsar inversiones estratégicas, fortalecer el comercio y ampliar la cooperación económica entre ambas regiones.
El foro se realiza en el marco del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, vigente desde 2013, el cual ha contribuido al crecimiento del comercio bilateral y a mejorar el clima de inversión.
Actualmente, la Unión Europea es uno de los principales socios comerciales de la región. El intercambio supera los 19,000 millones de euros anuales y las empresas europeas mantienen presencia en sectores como energía, infraestructura, telecomunicaciones, manufactura y logística.
El evento es organizado por la Unión Europea, con el apoyo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Comité Consultivo de Integración Económica (CCIE).
Impulso a la inversión y el comercio
Durante la inauguración participaron Izabela Matusz, embajadora de la Unión Europea en Panamá, y Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, canciller panameño.
También asistieron Duccio Bandini, embajador de la Unión Europea ante el SICA; Felice Zaccheo, jefe de Programas Regionales para América Latina y el Caribe de la Comisión Europea; y Paolo Garzotti, jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Comercio.
“La estrategia Global Gateway refleja el compromiso de la Unión Europea de construir alianzas basadas en la inversión sostenible, la innovación y la confianza. Centroamérica es un socio estratégico”, afirmó Felice Zaccheo.
Sectores clave y oportunidades
La agenda del foro se centra en áreas como infraestructura sostenible, conectividad logística, transición energética, movilidad limpia y transformación digital.
Uno de los espacios principales es el Global Gateway Investment Hub, orientado a facilitar el diálogo entre empresas, autoridades e instituciones financieras sobre mecanismos de financiamiento.
El programa también incluye encuentros empresariales B2B, que permitirán explorar alianzas comerciales y nuevas oportunidades de inversión.
“El Acuerdo de Asociación ha demostrado ser más que un tratado comercial. Es un marco estratégico que impulsa la integración regional”, señaló Paolo Garzotti.
Participación de Honduras
Honduras participa con una delegación encabezada por Eddy Ordoñez, ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Durante el foro, el embajador de la Unión Europea en Honduras destacó el crecimiento del comercio entre ambas regiones.
“El libre comercio ha permitido que el intercambio entre Centroamérica y la Unión Europea aumente un 117% entre 2012 y 2025, pasando de 8,991 millones a 19,525 millones de euros”, indicó.