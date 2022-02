Trabajadores de las unidades que se encontraban ayer por la tarde en la terminal confirmaron que no se han puesto denuncias y que están esperando respuesta de los dueños de las unidades para regresar.

Agregó que pese a todas las campañas y acciones de acercamiento por parte de la entidad, los representante de las empresas de transporte no han interpuesto las denuncias.

Autoridades de la unidad de investigación confirmaron a LA PRENSA que aunque en la institución no hay una denuncia de parte de las empresas afectadas, sí están realizando indagaciones que los lleven a los responsables de las amenazas.

“Los que estamos en riesgo somos nosotros, no podemos andar trabajando mientras los dueños no hayan negociado. No sabemos hasta cuándo vamos a trabajar”, manifestó un chofer de Catisa.

Jorge Lanza, dirigente de transporte, reaccionó ante la posible eliminación de la FNAMP, acción que de acuerdo con él los dejaría más vulnerables a los criminales. “Si ahorita estamos así, no digamos si eliminan la FNAMP, sería un error”, sentenció.