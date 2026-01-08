Finanzas se llama al silencio ante petición de Asfura de frenar créditos

San Pedro Sula.

Autoridades de la Secretaría de Finanzas (Sefin) se han llamado al silencio ante la petición del presidente electo, Nasry Asfura, a organismos internacionales y de cooperación. LA PRENSA ha intentado comunicarse con el titular de la institución, Christian Duarte, sin embargo no ha respondido ni reaccionado a través de redes sociales.

El pasado 3 de enero, Asfura envió una misiva instando a que durante el período de transición de gobierno los entes internacionales, agencias de cooperación, instituciones financieras y bancarias locales también externas, incluyendo contratistas y proveedores del Estado se abstengan de comprometer, autorizar o desembolsar fondos destinados a nuevas licitaciones, firmas de contratos o concesiones y anticipos de proyectos nuevos.