FF AA rinde honor a su capitana general, la virgen de Suyapa

La basílica de Suyapa se llenó de respeto, honores, disciplina y reflexión durante la homilía realizada por las tropas de las Fuerzas Armadas (FF AA) y la Policía Nacional, las que llegaron para rendir homenaje a su ilustre capitana general, Santa María de Suyapa, por su 276 aniversario de hallazgo.

A la misa, que fue presidida por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, acompañado de otros sacerdotes, se hicieron presentes las máximas autoridades de ambas instituciones de seguridad, diputados, autoridades del Gobierno, diplomáticos y feligreses de varias zonas del país.

Con un santuario lleno de uniformados, atentos al mensaje reflexivo, el cardenal recordó que nuestra Señora de Suyapa tiene como objetivo mantener al pueblo hondureño unido.

“Hay que recordar que la fe no es una ideología y sin fe no se puede construir nada duradero. Hoy en día el ídolo es el poder, pero el poder es para servir, no para servirse de él, y el que no sabe servir no sirve para el poder; el poder es servicio”, dijo el cardenal.