Familia de venezolanos celebra en Tegucigalpa la captura de Nicolás Maduro

Tegucigalpa, Honduras

Mientras cientos de migrantes venezolanos continúan enfrentando detenciones, deportaciones y retornos forzados en distintos países de la región, una familia de venezolanos que reside en Honduras celebró este jueves la captura de Nicolás Maduro, a quien responsabilizan de haberlos obligado a abandonar su país.

La escena se registró en el parque El Obelisco, en Tegucigalpa, donde varias familias venezolanas se reunieron con banderas, abrazos y muestras de emoción al conocer la noticia.

En declaraciones a La Prensa, una de las integrantes del grupo expresó su esperanza de regresar pronto a Venezuela. “Felices porque volveremos a estar con nuestras familias. Fui perseguida y por eso me vine”, relató.