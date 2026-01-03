Familia de venezolanos celebra en Tegucigalpa la captura de Nicolás Maduro

Mientras cientos de migrantes venezolanos continúan enfrentando detenciones, deportaciones y retornos forzados en distintos países de la región, una familia de venezolanos que reside en Honduras celebró este jueves la captura de Nicolás Maduro, a quien responsabilizan de haberlos obligado a abandonar su país.
La escena se registró en el parque El Obelisco, en Tegucigalpa, donde varias familias venezolanas se reunieron con banderas, abrazos y muestras de emoción al conocer la noticia.
En declaraciones a La Prensa, una de las integrantes del grupo expresó su esperanza de regresar pronto a Venezuela. “Felices porque volveremos a estar con nuestras familias. Fui perseguida y por eso me vine”, relató.
La mujer añadió que el exilio marcó profundamente a su núcleo familiar. “Gracias a Dios podremos volver a nuestro país. Somos dos familias; la mía es de cinco”, dijo.
Otra de las venezolanas presentes fue Milagro Alemán, quien aseguró sentirse aliviada tras la captura del mandatario. “Estoy contenta, feliz por la captura y porque ya no tendremos dictadura”, manifestó.
Alemán explicó que tiene previsto regresar a Venezuela luego de permanecer cuatro meses en Honduras, país al que llegó en busca de seguridad y oportunidades ante la crisis que atraviesa su nación.
Para las familias venezolanas que residen en Honduras, la noticia representa una esperanza de reencuentro y de cambio tras años de separación y dificultades lejos de su tierra natal.