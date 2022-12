Expertos piden medir con la misma vara a Gustavo Petro

Expertos en derecho internacional y excancilleres coincidieron en que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro debió protestar ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro de Colombia.

El jefe de Estado colombiano aseveró el domingo 18 de diciembre que el dinero de la cocaína ya no entra a su país, pero sí lo hace en varias ciudades del mundo y una de ellas es Tegucigalpa. Ante ello, el canciller Enrique Reina dijo que no lo consideraban como señalamientos directos al país y no emitirían una carta de protesta.

Para el excanciller Guillermo Pérez Cadalso, resulta contradictoria no haber protestado cuando el mismo canciller se ha molestado por declaraciones sobre el país de la embajadora de EE UU en Honduras, Laura Dogu.

“Por razones menores se llamó a embajadores, no veo por qué no hacerlo con un señalamiento de este calibre porque sino, se admite tácitamente lo dicho”.

La misma postura tuvo el experto en derecho internacional, Graco Pérez, quien mencionó que “si somos tan susceptibles cuando hay una opinión de alguna embajadora en específico no digamos cuando se acusa como ahora”.