Diputados de Libre y el PN se van a golpes en sesión

Con puños y patadas, los diputados de las bancadas del Partido Libertad y Refundación (Libre) y la oposición del Partido Nacional protagonizaron un zafarrancho en el hemiciclo legislativo al llegar hasta los golpes.

Ante el anuncio de la suspensión de la aprobación del Presupuesto General 2023, los nacionalistas pidieron la palabra a la directiva para presentar una moción de orden encaminada a peticionar el aumento del 7% al monto presupuestario a educación. Sobre la pretensión de los nacionalistas, los ánimos se caldearon entre los parlamentarios luego de que el diputado Bartolo Fuentes arrebatara el documento dejado a la directiva y lo rompiera al catalogar la acción de la oposición como una “estupidez”.

“Tomás Zambrano, que fue secretario del CN y sabe que lo que estaba haciendo era una estupidez, que no cabe en la normas parlamentarias cuando estamos en la aprobación de otra ley y sale con una moción de orden en otro asunto no cabe”, expresó el diputado Bartolo Fuentes.

El diputado aseguró que responderán todas los enfrentamientos de la oposición y si es necesario llegar hasta los golpes lo harán. Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, enfatizó en que “la directiva ilegal del Congreso dejó demostrado que está engañando a los maestros sobre el tema de su aumento salarial”.

Ante la falta de consensos con las diferentes fuerzas políticas, el oficialismo del Poder Legislativo aplazó hasta el 3 de enero de 2023 la aprobación del Presupuesto. “Estamos afinando detalles, ya tenemos bastante apoyo, bastantes consensos; pero no queremos arriesgar poner el presupuesto a votación y tener alguna dificultad con los votos, y se ha decidido someterlo el 3 de enero”, explicó Carlos Zelaya, secretario del CN.

“El Partido Liberal se mantiene firme en sus exigencias. No hay ambiente, es lo correcto hasta el otro año, y creo que inclusive no tienen los votos de su misma bancada”, dijo el diputado liberal Marlon Lara. Los parlamentarios del Partido Salvador de Honduras (PSH) y Partido Nacional indicaron no estar a favor de la aprobación del mismo.