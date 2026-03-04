Exdiputada Welsy Vásquez asume cargo en el gobierno de Asfura

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Durante el acto oficial, el mandatario tomó promesa de ley a Alba Yanira Guerra, quien fue nombrada subsesecretaria de Asuntos de la Mujer, y a Wesly Milena Vásquez , designada como delegada del Programa Presidencial Ciudad Mujer. Vásquez fue diputada del Partido Nacional por tres períodos consecutivos, desde 2010 hasta 2022.

El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó en las últimas horas en Casa Presidencial a nuevas autoridades del Poder Ejecutivo, quienes asumirán distintos cargos dentro de la administración pública como parte del proceso de reorganización y fortalecimiento institucional impulsado por el Gobierno.

Asimismo, Roberto Eduardo Canahuati fue juramentado como director ejecutivo de la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, S.A., entidad responsable de la administración y modernización de los aeropuertos del país.

En el mismo evento, Humberto Emilio Miller asumió oficialmente el cargo de secretario general de la Dirección de Gestión por Resultados (Diger), dependencia encargada de coordinar y evaluar el cumplimiento de metas institucionales en el sector público.

El jefe del Ejecutivo también tomó promesa de ley a Steffany Rosa Guevara como nueva gobernadora política del departamento de Lempira, quien tendrá la responsabilidad de representar al Gobierno en esa región occidental del país.

De igual manera, René Arturo Martínez fue juramentado como director del Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis), institución orientada a la ejecución de proyectos sociales y de infraestructura en comunidades vulnerables.

La lista de funcionarios juramentados se completó con Carlos Arturo Zapata, quien asumió como director general de la Empresa de Correos de Honduras (Honducor), entidad encargada de los servicios postales a nivel nacional.