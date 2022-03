“Esto es una vergüenza para Honduras”: Padre Juan Ángel López sobre Juan Orlando Hernández

Tras conocer la decisión de conceder la extradición a Estados Unidos por parte del juez de primera instancia contra el expresidente Juan Orlando Hernández, las reacciones en diferentes sectores no se han hecho esperar, este jueves el padre Juan Ángel López dijo sentir vergüenza por la imagen que esto deja del país.

“Esto es una vergüenza para el país, primero porque tienen que venir de afuera a hacer valer cosas que estaban a la luz y que además porque se trata del expresidente de la república, a quien no le deseo ningún mal como a cualquier otro ser humano”, dijo el religioso en medios de comunicación.

López agregó, que espera que esto sirva de ejemplo para todos los que llegan al poder y se emborrachan del. A los políticos, llamó a que escuchen consejo para que no terminen de la misma manera que JOH.

Mencionó, que la iglesia siempre ha exhortado a los funcionarios públicos a hacer las cosas con rectitud y sabiduría.

“La palabra de Dios dice: ´dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos´. Si todos los hondureños entendiéramos eso, nuestro país sería diferente”.

El sacerdote también reflexionó sobre los placeres de este mundo como el poder y la ambición que ciegan a quienes ocupan cargos en el gobierno y que deben velar por el pueblo, pero no lo hacen.

“En Honduras se les ´vivos´ y se burlan de quienes obran de manera correcta. En una ocasión un amigo me dijo que la oración del político es: ´Señor no te pides que me des, si no que me pongas donde hay´; lo cual es terrible, este tipo de acciones deben de parar.

El que ama la ley de Dios debe decirlo y demostrarlo, puesto que el Señor se goza en aquellos que cumplen con sus mandamientos. Sinceramente me da mucho dolor que a Honduras le pase esto”, concluyó el padre López.

Un juez de Tegucigalpa concedió ayer miércoles la extradición a EEUU del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), reclamado para ser procesado por narcotráfico, uso ilegal de armas y el transporte de unas 500 toneladas de cocaína.