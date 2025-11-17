Eliseo Castro: "Honduras necesita votar, no pelear"

Tegucigalpa, Honduras.

A menos de dos semanas de las elecciones generales del domingo 30 de noviembre, Eliseo Castro, candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Liberal, defendió con firmeza la vía electoral como la mejor herramienta para resolver la crisis política y fortalecer la convivencia democrática en Honduras. En el programa Hablemos de Política, aseguró que el país vive un momento decisivo y que la respuesta debe darse en las urnas.

Ante un escenario marcado por la parálisis del Congreso Nacional, tensiones entre bancadas y cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral, Castro pidió a la ciudadanía no ceder al desaliento. “Vamos a las urnas este domingo 30 de noviembre de forma masiva a ejercer nuestro derecho ciudadano de poner nuevo presidente de la República, nuevos diputados al Congreso Nacional y nuevos alcaldes en todo el país”, expresó. El aspirante sostuvo que su propuesta para la capital se resume en dos ejes: defensa de la democracia y transparencia absoluta en la administración municipal.

Aseguró que llega a la contienda con manos limpias y una trayectoria empresarial que le permite no depender del cargo para vivir. "Dichosamente no tengo ni necesidad de un cargo público. Vengo del sector privado donde mi sueldo puede ser igual o superior a lo que puedo ganar como alcalde", afirmó.

Llamado al voto

Castro recordó que Honduras acumula más de cuatro décadas de elecciones periódicas, con cambios de autoridades cada cuatro años, y señaló que, pese a los altibajos, ese camino democrático no debe ponerse en riesgo. A su juicio, la ciudadanía está “muy vigilante” ante la posibilidad de que la crisis institucional se convierta en excusa para debilitar el proceso electoral o sembrar dudas sobre los resultados. El candidato insistió en que la democracia no pertenece a ningún grupo en particular. “La democracia no es propiedad privada, ni de una persona a nivel de persona natural ni mucho menos jurídica. La democracia le corresponde a toda la ciudadanía en general”, dijo, al tiempo que llamó a empresarios, trabajadores y profesionales a mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de boicot.

Subrayó que la unidad alrededor del voto masivo es, hoy, la principal garantía para mantener al país en la senda democrática.

Transparencia

Consultado sobre por qué quiere ser alcalde, Eliseo Castro respondió que busca “cambiar la corrupción por transparencia” en la Alcaldía del Distrito Central. Afirmó que la capital ha sufrido administraciones con proyectos inconclusos, obras detenidas y un uso opaco de los recursos que aportan los contribuyentes. “Yo llevo en mi mente, en mi conciencia y en mis manos la transparencia para implementarla desde el primer día que me convierta en alcalde”, prometió. Negó tajantemente ser corrupto y aseguró que su patrimonio y su experiencia provienen del sector privado. Denunció que en la política local se han utilizado fondos públicos para “comprar activistas” e incluso para atraer dirigentes de otros movimientos, prácticas que, según dijo, piensa erradicar. Planteó una Alcaldía manejada como una gran empresa eficiente: sin paracaidismo, sin burocracia inútil y con responsabilidades claras para que los proyectos no queden “parados a medio camino” y sin explicación.

Su visión

En materia de ciudad, Castro identificó el congestionamiento vehicular y el desorden en el comercio informal como dos de los principales problemas de Tegucigalpa y Comayagüela. Describió cómo trayectos que antes tomaban 15 minutos ahora pueden demorar una hora u hora y media, afectando la economía y la salud mental de la población. Su propuesta incluye descentralizar el transporte público y privado para evitar que cientos de unidades saturen el centro urbano.

El candidato señaló además que alrededor de 14 000 vendedores ambulantes y estacionarios ocupan calles y aceras, lo que agrava el caos vial. Anunció que impulsará un plan de ordenamiento que se construya con diálogo y alternativas reales para los microempresarios: reubicaciones, mejores condiciones de trabajo y espacios formales que les permitan aumentar sus ingresos, al mismo tiempo que se libera la red vial para el tránsito de vehículos y peatones.