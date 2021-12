Salvador Nasralla: Xiomara Castro solo estará cuatro años

TEGUCIGALPA. Salvador Nasralla, líder del Partido Salvador de Honduras (PSH) y ahora primer designado presidencial del Gobierno de Xiomara Castro, detalló los planes de la nueva administración que tomará posesión de su cargo el 27 de enero.Entre ellos está esta la generación de empleo, qué incentivos se pueden dar, bajar el costo del combustible, de la energía, el retorno de los niños a clases de manera presencial, y “además está la petición de la CICIH, o como se le llame, con tal sea una institución que pueda auditar el dinero del Estado y revisar evasiones de impuestos que pertenecen al Gobierno actual”, dijo.

Nasralla manifestó que tienen pensado depurar algunas instituciones como Invest-H que “sobrevaloran los proyectos las tenemos que depurar”, dijo. Sobre el tema de la reelección, el ahora designado manifestó que la reelección es ilegal.

“En el Congreso se va a proponer que se que se revisen artículos porque hay algunos que se contraponen. Antes de hacer la alianza se habló de eso, Libre no va a permitir que haya una reelección de una persona y se irá a elecciones dentro de cuatro años. Si Dios lo permite vamos a estar cuatro años”.

También estableció que seguirán la relación con China Taiwán y no habrá relaciones con China continental.

“Mientras nosotros tengamos el apoyo de Estados Unidos no hay razón para pelearse con el socio y con la potencia que tenemos cerca, es la que nos compra la mayoría de las cosas y con quien tenemos mayor relación. Lo de China no está en los planes”.

Al consultarle si habrá acercamientos con Venezuela y Nicaragua, señaló que hay amistad de parte de Libre, “yo a título personal no tengo ninguna amistad con ellos. No sé qué tipo de necesidad podemos tener nosotros con Venezuela, en el Gobierno de Manuel Zelaya se compraba petróleo barato, pero no sé cómo estarán las condiciones en estos momentos, hay una comisión de energía que trabajará en eso, en ver cómo están los precios de los hidrocarburos a nivel nacional. La relación con Venezuela no va a trascender y con Nicaragua salvo el hecho que es una relación por los aspectos limítrofes nada más”, dijo.