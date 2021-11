“Acá se está jugando la democracia o dictadura”: Pastrana

“Hay una preocupación porque lo que estamos viendo es que haya unas elecciones libres, transparentes y democráticas y no lo que sucedió en Venezuela. No queremos eso para Honduras tiene que haber una fiesta democrática, que la gente salga y se pueda expresar y pueda votar, pero que tengan muy claro cuál es el modelo que quieren de país, si una Venezuela más en el continente o si vamos a seguir con una democracia creciendo, con sus problemas”.

En su participación, el periodista preguntó: “¿El Presidente Zelaya trabajó para Chávez y Maduro, el Presidente Zelaya recibió recursos del gobierno de Venezuela, sí o no?, porque acá hay hay unas declaraciones que el presidente Zelaya trabaja para Maduro en Petrocaribe.

Reacciones

La participación del expresidente generó una serie de reacciones entre ellas las del empresario, Rubén Darío Sorto, quién confirmó que el Partido Libre sí pertenece al Foro de Sao Pablo.

“Yo hablo como empresario y como analista, no participo en política, nunca he activado en ningún partido político, no tengo ninguna afiliación política, pero sí soy un hondureño preocupado por las propuestas que hoy tengo enfrente “ dijo.

En su intervención, el diputado Jorge Cálix dijo al expresidente Pastrana: “Miente cuando dice que Mel Zelaya trabaja para Petrocaribe”.

Acusó al expresidente Pastrana de mentir cuando dice que recibimos financiamiento de Venezuela, del Foro de Sao Pablo-

“Miente por una simple y sencilla razón, bueno, seguramente le están pagando para que salga en los medios de comunicación de Honduras en una clara intromisión en los asuntos de otro Estado, sobre todo siendo expresidente. A lo mejor tiene negocios con este gobierno” dijo.

Pastrana respondió: “Al señor Jorge Cálix, yo sí lo quiero retar hoy aquí, saque una prueba de que yo tengo o me están pagando en Honduras por estar hablando y por defender la democracia, esto es una acusación muy grave y por eso lo reto a usted y vamos al juzgado que quiera y donde quiera y cuando quiera para que me diga usted quién me está pagando a mí y quién me ha dado un peso o un dólar para salir a defender la democracia en la región, en América Latina y en el mundo”.