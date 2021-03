Es imperativo contar con reglas claras para las elecciones generales: Omar Rivera

Tegucigalpa.



Valorando el civismo y comportamiento de los ciudadanos, pero lamentando que aún no hay resultados de las elecciones primarias, Omar Rivera, director del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), espera que los comicios generales (de noviembre) cuenten con reglas claras y "sin tantos problemas".



En referencia a las elecciones desarrolladas ayer, Rivera expresó que "esperábamos llegar con una nueva Ley Electoral, sin tantos problemas y con todos los hondureños teniendo el Documento Nacional de Identificación; sin embargo, las circunstancias no lo permitieron, pero hay que valorar el civismo y comportamiento ejemplar de los ciudadanos".



Los comicios primarios e internos finalizaron ayer a las 5:00 de la tarde, pero hasta el momento no se tienen resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que el ente no permitió el uso del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).

TODOS A TRABAJAR. Ya terminado proceso electoral interno y primario de partidos políticos en Honduras, ahora agenda compartida debe ser poner nuestro mayor esfuerzo para vencer COVID-19 y sumarnos a proceso de reconstrucción nacional luego de tormentas tropicales Eta e Iota — Omar E. Rivera (@omarerivera) March 15, 2021

"Ante la ausencia de un trep y conteo rápido habrá que esperar que el CNE esté a la altura de las circunstancias, y pueda hacer un escrutinio que se apegue a la voluntad popular expresada en las urnas", opinó Rivera.



En ese sentido, el director del Fonac agregó: "hubiésemos deseado llegar a este proceso electoral con la plena vigencia de una nueva Ley Electoral y la promulgación de una nueva Ley de Justicia Electoral", para evitar incidencias como las antes mencionadas.



Es por ello, agregó Rivera, que "se constituye en imperativo contar con reglas claras para la realización de las elecciones generales y que no estén haciendo cosas 'a mata caballo'".



Por último, el veedor hizo un llamado también a las autoridades del Registro Nacional de las Personas, para que solventen las falencias ocurridas en el proceso electoral recién pasado como ser inconcistencias en el nuevo padrón electorl o la entrega del Documento Nacional de Identidad.



Aunque el CNE no ha oficializado resultados, las encuestas en boca de urna de las elecciones primarias daban como ganadores anoche a Nasry Asfura (Partido Nacional), Xiomara Castro (Libre), y Yani Rosenthal (Partido Liberal).