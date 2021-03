Con cédula vieja o nueva,cinco millones de hondureños a votar

SAN PEDRO SULA.

Con la tarjeta de identidad anterior o con la nueva, quienes la recibieron en los últimos días, 5,137,304 de hondureños podrán votar mañana por cualquiera de los nueve precandidatos presidenciales postulados por tres partidos políticos que celebran las elecciones primarias.

Inicialmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) consideró que solo 4,832,117 ciudadanos que aparecen en el Censo Nacional Electoral Definitivo ejercerían el sufragio, pero esta semana las autoridades de esa institución aprobaron el uso de cuadernillos especiales para que los hondureños que quedaron fuera del padrón hagan prevalecer ese derecho constitucional.

Mesas Los hondureños asistirán a 23,880 mesas electorales receptoras (MER), 7,960 por cada partido, instaladas en 5,691 centros de votación en todo el país.

Según Rixi Moncada, consejera del CNE, en un oficio enviado a Ana Paola Hall, presidenta de ese órgano, detalló que 54,000 ciudadanos estaban fuera del censo por falta de validación biométrica, 100,000 enrolados entre el 30 de diciembre de 2020 y 16 de febrero por estar fuera de tiempo y 1.6 millones con problemas con el domicilio electoral.

No obstante, estos ciudadanos, con la decisión que tomó el CNE, pueden asistir al domicilio electoral que les indique el censo (www.cne.hn/censo) o asistir al centro de votación visitado en comicios anteriores.

Los ciudadanos que no han recibido la nueva identidad deben alejar preocupaciones, según el Registro Nacional de las Personas (RNP).

Podrán ejercer el sufragio con la cédula anterior.

En un comunicado que emitió esta semana, el RNP aclaró, además, que el centro de entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI) “no es necesariamente el lugar de votación”.

Claves de los comicios Censo. Antes de ir al centro de votación, es conveniente que el ciudadano consulte el censo electoral definitivo en www.cne.hn/censo para conocer el lugar donde debe ejercer el sufragio. Cédula. Si no aparece en el censo, debe asistir al centro de votación donde votó la última vez. El ciudadano debe presentar la identidad (la vieja o la nueva) ante los miembros de la mesa receptora. Papeletas. Antes de ejercer el sufragio, los ciudadanos tienen la oportunidad de conocer las tres papeletas (presidencial, alcaldes y diputados) en el sitio http://aulavirtual.cne.hn. Papeletas. Antes de ejercer el sufragio, los ciudadanos tienen la oportunidad de conocer las tres papeletas (presidencial, alcaldes y diputados) en el sitio http://aulavirtual.cne.hn.

En este proceso eleccionario, a causa del covid-19, los tres partidos tendrán diseminados a 5,691 custodios (17,073) que exigirán a todos los ciudadanos el cumplimiento de las medidas de bioseguridad dentro del centro de votación.

Aunque haya custodios, el epidemiólogo Kenneth Rodríguez le recomienda a los hondureños, “redoblar las medidas, mantener el distanciamiento físico de dos metros, lavar las manos con agua y jabón y si es posible usar dos mascarillas”.

“Una vez ejercido el sufragio, no se quede haciendo tertulias en los centros de votación”, dijo.

Para que los ciudadanos lleguen a las urnas sabiendo cómo es una papeleta y conozcan hasta los cuadernos que los miembros de los partidos usarán al momento del escrutinio, el CNE ha habilitado en su sitio web un aula virtual ( http://aulavirtual.cne.hn).

Pero más que aprender a marcar una papeleta es importante, según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), saber elegir a los candidatos que este mismo año disputarán cargos de elección en un contexto de crisis económica y acusaciones de narcotráfico y lavado de activos.

“Al votar por un candidato, no solo le das poder, sino que también dinero a su partido; por ello debes elegir a gente que no los utilice para profundizar la impunidad”, dijo el CNA en Twitter.

Voto depurador

Lester Ramírez, coordinador de investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (Transparencia Internacional), observa “entusiasmo en los jóvenes (...), quieren un cambio profundo que permita al país salir adelante (...). Lastimosamente la oferta electoral es muy pobre”.

Gran parte de la población, dice Ramírez, no ejerce el sufragio en las primarias “por el sentimiento del fraude producido y no hay garantías de que el voto se respete”, además, el elector “queda registrado en los cuadernillos (y después en sus bases de datos) como activista del partido y eso le puede producir” problemas. Tampoco, el proceso no da la posibilidad de cruzar el voto en los niveles de diputados y alcaldes.

Ramírez considera que esta vez, el voto servirá no solo para elegir, sino para sacar del ruedo a personajes ligados a la corrupción, narcotráfico y lavado de activos. “Desde esta óptica, el voto es estratégico y no utilitario. Si uno quiere tener un voto estratégico, realmente focalizado en ordenar las cartas en la mesa para las generales, es positivo participar en estas elecciones”.

Piensa que no votarán todos los ciudadanos, gran parte de los independientes esperan las generales para apoyar a Salvador Nasralla. “Nasralla podrá ser muy incoherente en sus comentarios, pero si hay algo que no tiene es cola de corrupción y narcotráfico”, señaló.

En las primarias entran en juego, por primera vez, dos instituciones que no existían en el proceso de 2017: el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia como ente fiscalizador del financiamiento de las campañas.

“Por primera vez estamos desplegando en seis regiones del país un grupo de auditores in situ. Hemos llegado a las diferentes actividades de colecta de los partidos, estamos contabilizando en diferentes ciudades la publicidad y propaganda que está en las vías públicas, pero además, con apoyo de la Unión Europea y las Naciones Unidas, por medio del PNUD, contaremos con un sistema de monitoreo para contabilizar la publicidad y propaganda en los medios de comunicación para contrastar los informes financieros que nos entregarán los candidatos. Esto cumple con el principio de objetividad contable”, dijo Javier Franco, comisionado coordinador de la Unidad de Política Limpia.

Estas elecciones, a juicio de Franco, “más que importantes, son determinantes”. “Por primera vamos a elecciones primarias con tres partidos consolidados, lo cual les da un protagonismo como actores claves de la democracia”, dijo. Según Franco, los ciudadanos deben tomar en cuenta el mensaje que el partido político, movimiento o candidato ofreció en campaña.

“Debe ser un mensaje sinérgico y congruente con la transparencia y rendición de cuentas porque la democracia que estamos construyendo radica en el tipo de político. Un político que no rinde cuentas, que no está viendo la política con transparencia, es un político que va a generar muy poca contribución al país”, dijo.