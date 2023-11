Diputado de Libre denuncia que sus suplentes elegirán al fiscal

El diputado Francis Cabrera, de Libertad y Refundación (Libre), denunció este miércoles que su partido político supuestamente pretende “usurpar” los curules del Congreso Nacional y en su lugar poner a suplentes.

“Aquí no hay que buscarle tres pies al gato. Está establecido que no dejarán que los diputados nos sentemos en nuestros curules y van usurparlos con suplentes. Esto es terrible y así no funciona la democracia”, dijo.

“Yo tengo derecho a votar bajo mi criterio y no puede venir ninguna persona a quitarme mi curul. Si esto sucedió en enero de 2022 no significa que sea bueno”, agregó.