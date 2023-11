Pedro Barquero a Luis Redondo: “No entregués el país al socialismo”

“Luis Redondo, no te prestés a entregar el país al socialismo del siglo XXI. Si la comisión del Congreso juramenta a un nuevo fiscal sería totalmente ilegal, pero en eso se van a escudar para cerrar el círculo del poder e instalar una dictadura tipo Cuba, Nicaragua y Venezuela”, dijo Barquero.

“Alegan ellos, a su favor, que existe una falta absoluta en el Ministerio Público, en la Fiscalía General, todos sabemos que el abogado Sibrián ocupa el cargo de fiscal general, en base a la Ley Orgánica del Congreso , artículo 80, igualmente con todo el respaldo constitucional y legal, durante dos meses ha ejercido el cargo de fiscal general, ha estado al frente de todas las dependencias del Ministerio Público y no existe falta absoluta como lo quieren alargar los directivos ilegales de Libre”, agregó.

Maribel Espinoza dice que el MP no está sin cabeza

De su lado, la diputada Maribel Espinoza, del Partido Salvador de Honduras (PSH), recomendó a los cinco candidatos al cargo de fiscal no permitir ser “instrumentalizados” por el oficialismo.

“A los candidatos a fiscal general y fiscal adjunto y demás profesionales del derecho les prevengo: ustedes son abogados y conocen la ley. No permitan ser instrumentalizados por una supuesta Comisión Permanente del CN y pretenda nombrarles interinamente como fiscal general y fiscal adjunto, y con ello, los conviertan a ustedes en cómplices de actos ilegales”

Asimismo, les exhortó a que “piensen en Honduras y no se ensucien en el fango porque no hay falta absoluta de Fiscal General en el MP y por tanto no se encuentra acéfalo”.