“El delito de usurpación no debe despenalizarse”

TEGUCIGALPA

La propuesta difundida en los pasillos del Congreso Nacional de despenalizar las acciones constitutivas del delito de usurpación ha encendido las alarmas en el país, pero sobre todo en el sector empresarial.

Aunque no hay nada claro sobre la súbita pretensión de suprimir este delito del Código Penal vigente, diversos sectores consideran que de concretarse sería un desacierto.

El magistrado Walter Miranda, coordinador de la Sala de lo Penal, expresó: “Por si viene acá, con lo que es alguna consulta, no me gustaría ahondar en eso; pero yo creo que el delito debe existir como tal porque hay momentos donde no se respeta la propiedad privada y nos pone en desventaja, porque esto ahuyenta la inversión, tanto nacional como extranjera”.

Miranda reveló que para la próxima semana tienen una cita con los representantes de la empresa privada para tratar el delicado tema de la usurpación o invasión de tierras en el país, debido a la alta incidencia en los últimos meses.

La solicitud para la eliminación del decreto 92-2021 fue recibida el miércoles por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso, la cual se reunió con la delegación de pobladores de Namasigüe y Zacate Grande.

“Atendimos una población que nos pide específicamente la derogación del decreto ley en el tipo penal de la usurpación. Nosotros vamos a ir a la isla a constatar las dificultades que tienen ellos”, expresó Ramón Barrios, presidente de la comisión de dictamen. Agregó que “daremos respuesta desde la comisión a la reforma y la anulación del decreto de usurpación”.