Los primeros normalistas bilingües se gradúan en 2025

“I’m singin’ in the rain, just singin’ in the rain, what a glorious feeling, i’m happy again. I’m laughing at clouds. So dark up above, the sun’s in my heart, and I’m ready for love”.

Así comenzaba la canción que entonaban apoyados con un pequeño parlante y un papel donde leían la letra los estudiantes de séptimo tres de la Escuela Normal Mixta Miguel Ángel Chinchilla Solís de Ocotepeque.

Esta hermosa melodía, interpretada por Frank Sinatra, es un clásico que ha trascendido generaciones gracias a su mensaje optimista y su melodía pegajosa.

Karen Valver, licenciada en Inglés y docente de esa clase, estaba a cargo de enseñar la canción y un poco de su historia hecha película. Los niños de 14 años participaban activos y con entusiasmo porque la letra no solo es hermosa, les permitía practicar su inglés. Ellos son parte de la primera generación de docentes formados por el Estado tras la reapertura en 2023 de ocho de 11 escuelas normales que fueron cerradas en 2018, las que se han ido reabriendo desde entonces. Y son los primeros maestros para primaria con formación en el idioma inglés.

Todavía hay tres normales que entrarán en operación el otro año para completar las 11 ubicadas en Olancho, Choluteca, El Paraíso, Ocotepeque, Atlántida, Santa Bárbara, La Paz y Francisco Morazán, explicó Nixon Tovar, docente de matemáticas de la Normal de Ocotepeque.