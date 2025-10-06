Educación en alerta: magisterio revela "alta reprobación" en concurso docente 2025

Tegucigalpa, Honduras

Gerardo Solano, representante del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), indicó que los resultados dados hasta el momento muestran que más de la mitad de los docentes no han logrado los puntajes requeridos.

El concurso docente realizado en septiembre ha evidenciado deficiencias en la preparación de los maestros del país. Aunque la Secretaría de Educación aún no publica los resultados oficiales, el gremio magisterial advierte que un alto número de aspirantes no logró aprobar.

Solano señaló que muchos de sus colegas fallaron en el examen de conocimiento, específicamente en áreas que deberían conocer bien; estimó que la reprobación anda entre el 60% y 70%.

"Donde han fallado más es en el examen escrito; han tenido problemas en las áreas específicas como Español, Matemáticas, Ciencias Sociales, es decir, en temas de conocimiento de cada uno", dijo el dirigente.

El área de méritos profesionales es otro aspecto en que los profesores han tenido problemas, de acuerdo al dirigente, muchos solo cuentan con su título universitario, que es uno de los principales requisitos para ingresar a la carrera docente.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Los maestros deben actualizarse más, seguir preparándose; es aquí cuando se nota la consecuencia de haber cerrado las escuelas normales, porque eso traía una preparación más pedagógica y desde secundaria", dijo.

El docente criticó que los docentes no saben la responsabilidad que conlleva la profesión. "No han logrado entender el rol que tienen como docentes, la responsabilidad que tienen, que tienen que seguirse preparando, actualizándose", afirmó.

Las autoridades de Educación comenzaron a entregar desde el pasado 20 de septiembre los resultados preliminares del concurso docente a los más de 27,000 maestros que participaron. El proceso continuó este lunes con la entrega de resultados a los de servicio estricto en Ciencias Sociales y Matemáticas a nivel nacional.