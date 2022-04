Dos firmas de magistrados faltan para extraditar a Juan Orlando Hernández

Al completarse las 15 firmas lo que sigue es turnar la documentación y resolución de la Corte de Apelaciones al juez natural a fin de que se coordine la entrega ante la justicia estadounidense y se giren las comunicaciones respectivas con las secretarías de Seguridad, de Defensa y la Cancillería. El acto acordado de extradición no establece un tiempo exacto de cuánto se deberá esperar para el traslado una vez estampadas las firmas; sin embargo, se indica que debe realizarse sin retardo alguno.

Agregó que el pedido de reposición, el que debe presentarse hoy, es “expedido” y es conocido como un “recurso no efectivo porque no tiene más que pedir reconsideración a la misma sala (constitucional)”.

“El equipo de defensa todavía no nos hemos reunido para tomar una decisión con relación a si se va hacer uso o no del recurso de reposición”, dijo anoche Rosa Bonilla, una de los abogados que defienden a Hernández.

“Somos respetuosos de la ley, aunque no compartamos los criterios de los jueces”, subrayó Bonilla, quien comentó que Hernández no ha sido extraditado a Estados Unidos porque la resolución del pleno del Supremo no ha sido firmada por los 15 magistrados que lo conforman.

La Corte Suprema de Justicia ratificó el pasado miércoles la extradición a Estados Unidos del expresidente Hernández, quien es requerido por ese país desde el 15 de febrero para enjuiciarlo por tres cargos asociados a narcotráfico y uso de arma.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó el 28 de marzo la extradición de Hernández (2014-2022), que fue autorizada el día 16 del mismo mes por un juez natural.