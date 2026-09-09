Diputados nacionalistas reclaman a Asfura falta de atención de varios ministros

La reunión sirvió de escenario para que los legisladores expusieran las trabas operativas que enfrentan al momento de gestionar proyectos en sus departamentos.​

Tegucigalpa, Honduras. Los diputados de la bancada del Partido Nacional sostuvieron un extenso encuentro con el presidente de la República, Nasry Asfura, con el propósito de abordar temas de agenda nacional y canalizar el malestar interno provocado por la falta de atención de varios titulares de las secretarías de Estado.

Durante la jornada de diálogo, los parlamentarios señalaron que al menos ocho funcionarios del gabinete de gobierno se han negado a recibir a las delegaciones legislativas en sus despachos ministeriales, omitiendo además el seguimiento a las llamadas telefónicas y a los requerimientos institucionales planteados desde el Congreso Nacional.

La bancada oficialista enfatizó que la falta de fluidez en la comunicación interinstitucional afecta de forma directa la capacidad de respuesta frente a las demandas ciudadanas en las regiones del interior del país.​

"Hemos tenido un almuerzo con el presidente Asfura para tocar temas importantes del país como salud, infraestructura y seguridad, y de igual manera hacerle sentir algún tipo de inconvenientes que habían entre los diputados y algunos ministros de secretarías que no han estado atendiendo las peticiones de los diputados", explicó Marcos Paz, diputado del Partido Nacional.

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​El legislador Paz puntualizó que los miembros del Parlamento actúan como el enlace directo entre las necesidades comunitarias y los organismos ejecutores del Estado, por lo que la desatención de los funcionarios paraliza la ejecución de obras básicas y programas de asistencia social.

​Ante las manifestaciones de la bancada, la presidencia del Poder Ejecutivo asumió el compromiso de intervenir en la relación entre el gabinete ministerial y los congresistas para restablecer los canales de coordinación técnica.​

"Son los diputados los que traen las necesidades de sus departamentos a las secretarías. Ya el presidente ha sido claro y contundente en que él girará instrucciones para que se pueda atender a los diputados del Partido Nacional cuando se aboquen a cada una de las secretarías de Estado", manifestó el parlamentario Paz.

​Pese a que la dirigencia legislativa prefirió no revelar los nombres de los secretarios de Estado cuestionados, reiteraron que el reclamo abarca a cerca de ocho despachos donde los parlamentarios han encontrado puertas cerradas durante los últimos meses.

El diputado descartó que el malestar derivado de la reunión vaya a desembocar en separaciones inmediatas de funcionarios en el Poder Ejecutivo, aclarando que la evaluación y remoción del gabinete es una facultad exclusiva de la Presidencia de la República.