Diputados hondureños siguen de vacaciones

TEGUCIGALPA

El titular del Congreso Nacional Luis Redondo, después de 35 días de receso, no convocó para sesión ayer martes teniendo de frente el reto de la ratificación de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Esto generó un clima de molestar entre las diferentes bancadas del Poder Legislativo.

Aunque de manera extraoficial se conoció que este miércoles posiblemente sí se convoque a los congresistas.

“El tiempo da la razón: Redondo no tiene liderazgo, es una Junta Directiva impuesta, este solo es el resultado de ingobernabilidad”, dijo el diputado del Partido Liberal (PL) Marlon Lara. En esa misma línea antagónica de la gestión de Redondo está la bancada del Partido Nacional (PN), quienes en conferencia de prensa protestaron ante la falta de convocatoria.

Desde mayo que se celebró la última sesión ordinaria, en el Congreso no se puede seguir con normalidad la agenda legislativa hasta resolver la ratificación o no del CAF. La junta directiva requiere de 65 votos, pero no se ha logrado consenso con las bancadas de oposición.