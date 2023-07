Más del 87% de las remesas es gastado en consumo

Geraldina Perdomo (31 años) recibe todos los meses un promedio de $300 que su esposo, Manuel Castellanos, le envía de Estados Unidos para comprar alimentos, medicinas y los útiles escolares de los dos niños (10 y 12 años).

Los más de L7,000, que obtiene cuando retira la remesa del banco, representan para Perdomo “una salvación” porque donde vive “no hay empleo durante todo el año, solo en diciembre” cuando hay corte de café.

“Con la remesa puedo comprar frijoles, maíz, jabón para lavar, ropa y zapatos para los niños. Las compras las hago en Santa Bárbara y también en San Pedro Sula cuando viajo, que es de vez en cuando”, dijo Perdomo ayer, mientras se encontraba por abordar un autobús en la Gran Central Metropolitana con destino a Santa Bárbara.

El esposo de Perdomo emigró a finales de 2021 y tardó alrededor de un mes en llegar a Texas. Él no pagó un traficante de personas, sino que viajó en un grupo que paulatinamente se dispersó en México. Comenzó a enviar dólares a su familia hasta en abril de 2022.

Margarita Pineda, 62 años, residente en San Pedro Sula, asiste al banco religiosamente todos los 15 del mes porque su hijo que vive en España le envía $350 para que compre “comida, medicinas y pagar el apartamento”.

“Hasta principios del año pasado, yo recibía $500. Tenía un hijo en Miami que me enviaba $250, pero él ya murió. Sólo he quedado con mi hijo que trabaja en España. Él antes me mandaba $250 y hoy me manda $100 más para cubrir todos los gastos”, dijo.