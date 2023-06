Remesas salvan a las familias hondureñas afectadas por la sequía

A los 20 años de edad, Reyes dejó su municipio natal Concepción de María, Choluteca, con la ilusión de encontrar un trabajo mejor remunerado en España “porque en Honduras no es tan fácil”. “Soy de un pueblo que produce sandías y granos, pero con el calentamiento global se está viendo afectado. Ahora yo desde aquí puedo ayudar a mi familia así como lo hacen otros hondureños. De lunes a viernes trabajó cuidando abuelos.

Darío García, ministro de Copeco, explicó ayer que “el resto de los municipios del país estarán en alerta verde” y recalcó que “Honduras es el país más vulnerable” frente al cambio climático.

Remesas

En 2022, Honduras recibió $8,683.6 millones en remesas (equivalente al 27.4% del Producto Interno Bruto): el 80.3% llegaron de Estados Unidos y el 20% de España, México y otros países, según el Informe Estabilidad Financiera 2022 del Banco Central de Honduras (BCH). El año pasado, 2,587,686 personas recibieron remesas, más del 52% de los beneficiarios son de los departamentos más poblados: Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Olancho, Choluteca. Los análisis del BCH indican que los hondureños en el extranjero envían entre $400 y $800 mensualmente.

Aydee Murillo de 40 años, originaria de la comunidad de Cantoral, Yoro, Yoro, cumplirá 9 años de vivir y trabajar en España y desde entonces, ella ha enviado dinero a sus hermanas para que “compren comida y medicinas” sus padres.

“Las remesas son muy importantes para todas las familias que tienen parientes en Estados Unidos, España y otros país. Mi papá es agricultor, trabajaba sembrado maíz y con vacas. Mi papá ha dejado de sembrar porque ha perdido la vista. Mi hermana me decía que han estado esperando una máquina, pero como no llueve, no pueden arar”, dijo.

Migracion

Yoro es un departamento del litoral Atlántico y no está dentro del desolador corredor seco, sin embargo, no escapa de los efectos nocivos del calentamiento global que obliga a gran parte de la población rural a emigrar.