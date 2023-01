Carlos Umaña pide a Luis Redondo no elegir Corte en “madrugón”

El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, hizo un llamado al presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, en el marco de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Umaña, congresista por el departamento de Cortés, pidió al titular del Legislativo que la elección de los funcionarios judiciales se lleve a cabo durante el día y no en un “madrugón”.

Regístrate y sé parte de la comunidad más grande de LA PRENSA

“Estamos pidiendo que la Corte Suprema de Justicia no se elija en un madrugón y le tomo la palabra al ingeniero Luis Redondo para que no ocurra esto”, señaló el parlamentario del PSH.