Denuncian que en camión de los bomberos colocan banderas de Libre

La imagen de unos miembros del Cuerpo de Bomberos subidos en una escalera colocando una bandera de Libre en las calles de la capital de Honduras ha provocado la reacción en cadenas en las redes sociales.

Eduardo Facussé, ´presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, ha sido uno de ellos.

“El dinero ajusta cuando no se roba. Nos dicen que no ajustan los impuestos. @BomberosHn No debe estar utilizando los recursos del Estado para colgar banderas de partidos particulares. Así, los impuestos jamás serán suficiente. Detengan estas prácticas deshonestas”, criticó Facussé.