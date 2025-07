Cossette López califica como amenaza la orden del fiscal Johel Zelaya

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), reaccionó este miércoles a la polémica orden del fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, sobre intervenir inmediatamente al órgano electoral para secuestrar documentación.

"He sido objeto de amenazas de este tipo desde hace mucho tiempo, no es sorpresa. El consejero Marlon Ochoa el 5 de marzo pidió en público que me investigarán por conspiración", declaró la representante del Partido Nacional en el CNE.