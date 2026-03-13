Dormir bien, vivir mejor: la deuda silenciosa que muchos hondureños tienen con su descanso

Tegucigalpa, Honduras.

En un país donde las jornadas laborales se extienden, el tráfico roba minutos valiosos del día y los celulares iluminan las noches hasta altas horas, dormir bien se ha convertido en un lujo para muchos hondureños. Sin embargo, especialistas advierten que el descanso no es un capricho ni una pérdida de tiempo: es una necesidad vital que influye directamente en la salud, la productividad y el bienestar emocional. En el marco del Día Mundial del Sueño, que este 2026 se conmemora bajo el lema “Dormir bien, vivir mejor”, expertos en salud hacen un llamado a la población a reflexionar sobre la importancia de recuperar hábitos de descanso saludables, una práctica cada vez más descuidada en medio del ritmo acelerado de la vida moderna. Durante las horas de sueño, el organismo realiza procesos esenciales para el funcionamiento del cuerpo. El cerebro organiza recuerdos y aprendizajes, el sistema inmunológico se fortalece y el cuerpo regula funciones metabólicas y hormonales fundamentales. Cuando este proceso se interrumpe o no se completa, comienzan a aparecer consecuencias que muchas veces pasan desapercibidas.

La voz de la especialista: riesgos de dormir menos de lo necesario

“La calidad del sueño influye directamente en la concentración, el estado de ánimo y la capacidad de tomar decisiones”, explica la doctora Nancy Villatoro, especialista en Neurología y Neurociencias y subespecialista en Medicina del Sueño. Según la experta, dormir menos de lo necesario o tener un descanso de mala calidad puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, ansiedad y depresión. La especialista señala que un adulto necesita, en promedio, entre siete y nueve horas de sueño cada noche para que el cuerpo cumpla adecuadamente sus funciones de recuperación. En el caso de niños y adolescentes, las horas de descanso deben ser aún mayores para favorecer su crecimiento, aprendizaje y desarrollo emocional. Sin embargo, factores como el estrés, las largas jornadas laborales, el uso constante de dispositivos electrónicos y los cambios en los estilos de vida han reducido significativamente el tiempo de descanso de muchas personas. Lo que antes era una rutina natural, hoy se ha transformado en una práctica cada vez más difícil de sostener.

Desde la medicina del sueño: cómo la falta de descanso perjudica tu bienestar