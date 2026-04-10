Consejo Nacional de Inversiones firma acuerdo estratégico para acceso a mercados internacionales

Tegucigalpa.

El Consejo Nacional de Inversiones (CNI), consolida un acuerdo de cooperación público-privada, orientado a fortalecer capacidades técnicas y facilitar el acceso de productos hondureños a mercados internacionales. Para ello, se firma el memorando de entendimiento (MOU) AT-36 que tiene como objetivo impulsar un programa de formación de formadores en las cadenas de café, cacao y palma, enfocado en el cumplimiento de normativas ambientales y sostenibilidad de la Unión Europea.

En el acuerdo se incluye el reglamento contra la deforestación (EUDR), así como la mejora de la competitividad y trazabilidad de la producción Nacional. Este programa es financiado por la Unión Europea, fortaleciendo la cooperación internacional para el cumplimiento de estándares ambientales y el acceso a mercados del bloque europeo. Aníbal Ayala, representante del sector cacao, sobre el evento dijo: "agradecer al gobierno de Honduras y la Unión Europea por este evento con lo que estamos garantizando llevar nuestros productos a Europa". "Hoy nos han venido a enseñar como cuidar estás plantaciones, como cuidar nuestras tierras y el medio ambiente y tener una relación comercial donde podemos saber como llegar a esos países con nuestros productos respetando las normativas"