Consejo Nacional de Inversiones firma acuerdo estratégico para acceso a mercados internacionales

El Consejo Nacional de Inversiones (CNI), consolida un acuerdo de cooperación público-privada, orientado a fortalecer capacidades técnicas y facilitar el acceso de productos hondureños a mercados internacionales.
Para ello, se firma el memorando de entendimiento (MOU) AT-36 que tiene como objetivo impulsar un programa de formación de formadores en las cadenas de café, cacao y palma, enfocado en el cumplimiento de normativas ambientales y sostenibilidad de la Unión Europea.
En el acuerdo se incluye el reglamento contra la deforestación (EUDR), así como la mejora de la competitividad y trazabilidad de la producción Nacional.
Este programa es financiado por la Unión Europea, fortaleciendo la cooperación internacional para el cumplimiento de estándares ambientales y el acceso a mercados del bloque europeo.
Aníbal Ayala, representante del sector cacao, sobre el evento dijo: "agradecer al gobierno de Honduras y la Unión Europea por este evento con lo que estamos garantizando llevar nuestros productos a Europa".
"Hoy nos han venido a enseñar como cuidar estás plantaciones, como cuidar nuestras tierras y el medio ambiente y tener una relación comercial donde podemos saber como llegar a esos países con nuestros productos respetando las normativas"
"Tenemos más de 2 mil productores que están exportando sus productos a Europa y estamos dispuestos a entrar a esta normativa" aseguró Ayala.
En tanto, Arnold Cruz, representante de los productos de palma, manifestó que "con este convenio, estamos dando un paso positivo y fundamental para capacitar a los productores y con la apertura del gobierno será más viable lograr los objetivos".
Gonzalo Fournier, en representación de la Unión Europea, expuso que "estamos aquí para presentarles mucho más que la asistencia técnica. La relación entre europeos y hondureños es una relación muy solida que está sustentada en vínculos sólidos".
"Nuestro reto es que haya más valor agregado de las exportaciones hacia Europa y que haya más empleos" dijo Fournier.
"Cuando hablamos de cacao, café y palma no sólo estamos hablando de productos sino de personas, de confianza", destacó el representante diplomático.
"Esta es una oportunidad para fortalecer la competitividad y que un producto hondureño represente respeto al medio ambiente", prosiguió Gonzalo Fournier.
"La Unión Europea cree en Honduras y creemos en las cadenas productivas y estamos haciendo esto respetando al nuevo gobierno", comentó.
"A nosotros los europeos todo lo de Honduras nos interesa y nada es ajeno", destacó.
En tanto, Epaminondas Marinakys, secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones manifestó que "este convenio forma parte del plan del presidente Nasry Asfura y permite que los productores cuenten con las herramientas técnicas para posicionar sus productos en los mercados internacionales".
"Cuando fortelecemos nuestras cadenas productivas, no sólo fortalecemos las exportaciones sino que contribuimos con la generación de empleos" destacó Marinakys.
"Hoy reafirmamos que Honduras está listo para competir porque tenemos cómo y con qué hacer de Honduras un país grande" concluyó Epaminondas Marinakys.