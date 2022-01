Congreso no ratifica tratado con Nicaragua por falta de quórum

Tras casi 30 años de haberse dado el fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya , en septiembre de 1992, en el que se establecieron los límites terrestres y marítimos con El Salvador y Nicaragua, en el golfo de Fonseca, su ratificación queda engavetada. Diputados por Libre y mayoría de liberales no llegaron a la sesión.

Ayer, en la última sesión de la cuarta legislatura del periodo 2018-2022, la junta directiva del Congreso Nacional sometió a discusión la aprobación del denominado Tratado Integracionista del Bicentenari o, firmado en Managua, Nicaragua, el 27 de octubre por el presidente Daniel Ortega Saavedra y el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández; sin embargo, no confluyeron las circunstancias legales para lograrlo.

Tegucigalpa . Después de 22 meses de sesionar en línea, el Congreso Nacional sesionó ayer de manera presencial, y aunque aprobaron varios proyectos, no lograron los votos necesarios para aprobar el acuerdo de delimitación marítima al que llegaron Honduras y Nicaragua.

3_Tres diputados vitalicios que no cobrarán salario. Fueron nombrados como diputados vitalicios José Oswaldo Ramos Soto, Óscar Ramón Najera y Carlos Alfredo Lara Watson.

A pesar de la decisión tomada en La Haya, Honduras no ha podido gozar del beneficio que le daría su salida libre al océano Pacifico por los constantes conflictos que se han suscitado durante estas tres décadas con los otros dos países con los que comparte esas fronteras marítimas.

El abogado y hasta ayer diputado Oswaldo Ramos Soto argumentó que “el artículo 20 de la Constitución de la República establece que cualquier tratado o convención que celebre el Poder Ejecutivo referente al territorio nacional requerirá la aprobación del Congreso Nacional por votación no menor a tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros (96)”. Por tal razón y al no tener quórum para aprobar el acuerdo, Oswaldo Ramos Soto recomendó no caer en una ilegalidad, por lo que el acuerdo se quedó estancado al probar solo el primer debate.

El diputado Tomás Zambrano dijo que los diputados “que no se conectan y no vienen al hemiciclo son traidores a la patria” por no haber participado en el Tratado Limítrofe con Nicaragua.

Zambrano hizo un llamado a la nueva junta directiva del Congreso Nacional para que prioricen este asunto que es para el beneficio del país. Expresó: “Les dejo este mensaje, porque aquí van a venir muchas propuestas para derogar, reformar, eliminar tantas leyes que han criticado, y se debe pesar primero en el país y este debe ser el primer decreto que debe aprobar el próximo Congreso”.

Los legisladores admitieron además amnistía tributaria para el pago de impuestos sobre la Tasa Única Anual referida a la matrícula de vehículos y similares. Significa que los morosos con la matrícula de 2021 podrán pagarla sin cargos ni multas.

Los parlamentarios que asistieron ayer a la última sesión del Congreso Nacional evitaron discutir el decreto que le daba vida a un proyecto de generación de energía a base de carbón Puente Alto Energy, propiedad del grupo empresarial Emco.

Despedida

“Con todos los diputados construimos puentes de entendimiento, construimos consensos, será la historia con objetividad la que va a juzgar el accionar de este Congreso Nacional; pero rescato el hecho que fuimos capaces de superar algunos años de confrontación para construir una nueva Ley Electoral”, dijo el hasta ayer presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, al clausurar la cuarta legislatura.

“Al nuevo Gobierno que inicia el próximo 27 de enero, la mejor de las suertes”, añadió.