Comisionado de DD.HH. preocupado por vulnerabilidad de migrantes en Honduras

Centenares de migrantes , en su mayoría cubanos, permanecen en territorio hondureño debido a que no han podido pagar una multa por haber ingresado de manera irregular al país.

“Se tiene que procurar que estos procesos sean expeditos, no dilatarlos, las personas normalmente no tienen intenciones de permanecer en el país o solicitar asilo, si no que ven a Honduras como un país de tránsito”, señaló.

La Policía Nacional de Honduras detuvo hoy a 23 migrantes indocumentados, la mayoría cubanos, por haber ingresado de manera ilegal al país, así como a 5 supuestos traficantes de personas, conocidos también como “coyotes”.

Los migrantes -14 de Cuba, 5 de Nicaragua y 4 de África- y los “coyotes” fueron detenidos en el municipio de Danlí, El Paraíso, según un informe policial.