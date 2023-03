Comienzan a bajar precios de los fertilizantes rusos

Entre esas medidas restrictivas impuestas estaba el bloqueo del sistema Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, en español Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales) que permite al comercio internacional realizar las transferencias bancarias. Esta exclusión evitó que las empresas importadoras de fertilizantes (entre ellas las de Honduras) le compraran a las compañías rusas.

A un año de haber detonado el conflicto en Europa del Este, las tiendas de insumos agrícolas de la avenida Lempira de San Pedro Sula continúan vendiendo urea producida por Uralchem, uno de los grandes fabricantes de productos químicos rusos.

Dionisio Romero, vendedor de una de esas tiendas, le dijo a Diario LA PRENSA que “los precios de los fertilizantes han bajado, el saco de 45 kilos de Urea llegó a costar L1,300, ahora cuesta L850”.

“La guerra sigue y los precios seguirán bajando. Cada dos semanas están bajando. Están bajando porque los fletes marítimos ahora cuestan menos”, dijo Romero.

A la reducción de los fletes marítimos, “se suman otras variables, como la liberación de las restricciones impuestas a Rusia lo cual ha permitido que ese país pueda exportar fertilizantes al mercado internacional”, dijo Rodolfo Rubio, gerente regional de desarrollo técnico de Grupo Cadelga, uno de los mayores importadores de fertilizantes.

“Estados Unidos intentó en un principio aplicar un bloqueo radical, pero debido a que estaba generando una inflación mundial y poniendo en precario la alimentación entendieron que no podían aplicar este tipo de sanciones. En los primeros meses nosotros no pudimos comprar, no podíamos pagar a los proveedores rusos porque no había bancos capaces de hacer esas operaciones”, dijo Rubio.

Para asegurar el suministro a los agricultores, los importadores hondureños, como Cadelga, al tener la puerta rusa cerrada, recurrieron a proveedores de otras latitudes, sin embargo, a un precio más alto.

“Los precios han bajando, además, porque la sequía en Brasil y Argentina no permitió que sembraran un 30% del área tradicional. Esto causó un menor uso de fertilizantes, una reducción de la demanda y un excedente en el mercado. También se ralentizó la economía china, el principal comprador de granos de Brasil y Argentina”, explicó Rubio.

“Por las restricciones y por el sabotaje al oleoducto que conecta la parte norte de Alemania, Europa dejó de comprar gas natural a Rusia y presentó un excedente que lo destinó a la industria de los fertilizantes. El nitrógeno se fabrica con gas natural. Esto lo hizo más competitivo y le ha permitido ofertar fertilizantes nitrogenados a precios más bajos”, dijo.

Con los nuevos precios, considera Rubio, los productores observarán una reducción entre el 30% y 40% en los costos de producción que ocasionará un efecto positivo para los consumidores: pagarán menos por los granos básicos en el segundo semestre de 2023.