Cohep: “Marlon Ochoa ha demostrado su cobardía política”

El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Rafael Jerez, señaló este miércoles que las denuncias presentadas por el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, sólo causan fricción entre la relación del gobierno con la empresa privada.

“Lamentamos que la fricción se dé de esta manera, porque eso no solamente genera enfrentamientos entre la empresa privada y el gobierno, sino que también genera perjuicios para el país, porque si uno ve los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos habla del deterioro del Estado de Derecho, no habla del Cohep, no habla de las cámaras de comercio”, comenzó diciendo Jerez.

El representante del ente empresarial señaló que las acusaciones hechas por Marlon Ochoa demuestran cobardía política, indicando que no existe ninguna prueba vinculante en contra del Cohep.