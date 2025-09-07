CNE sigue sin aprobar reglamento de veeduría en semana de rotación

Tegucigalpa, Honduras

En una semana clave, cuando debe realizarse la primera rotación de la presidencia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa sin definir la aprobación del reglamento para la acreditación de los veedores nacionales.

El próximo jueves 11 de septiembre, la actual presidenta, Cossette López, entregará el mando del órgano electoral a la consejera Ana Paola Hall, quien asumirá las riendas del CNE durante el proceso electoral de noviembre.

En procesos anteriores, la participación de veedores nacionales e internacionales ha sido considerada un elemento fundamental para reforzar la transparencia y la confianza ciudadana en los comicios. La falta de reglas claras sobre su acreditación, a pocos meses de las elecciones generales, genera preocupación en sectores sociales que temen limitaciones a la observación independiente.

Ante el retraso en la aprobación del reglamento, trascendió que este podría ser postergado hasta que Hall asuma la presidencia del CNE. Desde organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la demora, pues a criterio de algunos busca excluir la veeduría nacional.

“Se entendía que iba a ser discutido el reglamento, pero no se llegó a ese punto y, por lo tanto, no ha sido aprobado. Seguimos a la espera del reglamento y recordemos que el de las elecciones primarias estaba aprobado desde agosto de 2024, con mucha más antelación de la que tenemos hoy”, señaló Juan Carlos Aguilar, coordinador de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD).

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Aguilar agregó: “Cada vez que se acorta el tiempo también representa un reto para el Consejo, que debe responder a todas las solicitudes, y más allá de eso, garantizar que todo el tema de acreditación se cumpla en tiempo y forma”.

Por su parte, el analista Jorge Yllescas cuestionó: “¿Por qué no se ponen de acuerdo? Por ejemplo, no quieren que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) participe como observador, ni que la ASJ lo haga, porque dicen que están parcializados. Mientras tanto, el pueblo cada día entra en una mayor incertidumbre”.

Para Alejandro Álvarez, coordinador residente en Honduras de la ONU, “es importante que esos reglamentos y esas discusiones sean muy detalladas. Tengo la impresión de que, según lo que observamos, el Consejo Nacional Electoral está tomando todas las medidas y deliberaciones necesarias”.