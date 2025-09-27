Lluvias con actividad eléctrica este sábado en regiones de Honduras

San Pedro Sula.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco anunció que este sábado prevalecerán condiciones secas durante la mañana en la mayor parte del territorio hondureño, aunque en horas de la tarde y noche se esperan lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica.

“Tenemos condiciones secas en la mañana en la mayor parte del territorio nacional”, explicó el pronosticador de turno, Mario Centeno, quien detalló que el cambio climático vespertino se deberá a una convergencia de humedad y viento proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.

De acuerdo con Centeno, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las regiones centro, sur, suroriente y suroccidente, mientras que el resto del país mantendrá un ambiente mayormente cálido y parcialmente nublado.

En cuanto al estado del mar, el oleaje en el Caribe se mantendrá entre uno y tres pies, y en el golfo de Fonseca alcanzará entre dos y cuatro pies de altura, condiciones normales para la navegación costera.