Martes de intenso calor en mayoría de zonas de Honduras

San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este martes persistirán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas extremas que alcanzarán hasta los 42 grados centígrados en la zona sur del país. El pronosticador de turno, Will Ochoa, explicó que durante la tarde el ingreso de humedad desde el mar Caribe, impulsado por vientos del noreste y este, así como la influencia de la brisa del océano Pacífico, provocarán lluvias y chubascos débiles acompañados de actividad eléctrica aislada en sectores del oriente, centro y suroccidente de Honduras.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en Valle y Choluteca, donde los termómetros llegarán a los 42 grados. También se esperan máximas de hasta 38 grados en Santa Bárbara, mientras que Comayagua, La Paz, Cortés, Olancho, Copán, Lempira, Ocotepeque y Yoro rondarán entre los 35 y 36 grados centígrados. En contraste, Intibucá continuará reportando el ambiente más fresco del país, con temperaturas mínimas de 14 grados y máximas de 28. Francisco Morazán alcanzará una máxima de 32 grados, al igual que El Paraíso, mientras que Atlántida, Colón y Gracias a Dios registrarán temperaturas entre los 33 y 34 grados.

🌦️Buenos días Honduras🌦️

Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. pic.twitter.com/jrgHgQRMRP — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 19, 2026