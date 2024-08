Claves del fallo de la Sala Constitucional sobre las zede

El 9 de agosto de este año, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró ha lugar el recurso, pero no por unanimidad, solo por mayoría. Ahora el recurso deberá ser resuelto por el pleno de magistrados de la Corte.

Hay que recordar que el Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica de las zede a inicios de 2022. Pero la derogación no cobró vigor porque su derogatoria no ha sido ratificada en la siguiente legislatura con el voto de la mayoría calificada.

1. Magistrados no llegaron a un acuerdo unánime

Tres de los magistrados que conforman la Sala Constitucional se decantaron por declarar la inconstitucionalidad de toda la legislación con un efecto retroactivo, es decir, desde el momento en que nació la normativa.

Los otros dos magistrados se inclinaron -con un voto particular- solo por declarar la inconstitucionalidad del artículo 34 de la ley, con un efecto de aquí en adelante.

Esto implica que la decisión no ha sido final y debe ser revisada por el pleno de la Corte Suprema, o sea los 15 magistrados.

La Constitución de la República y la Ley Sobre Justicia Constitucional señalan que en los casos en que no resulten unanimidad en los votos, el asunto deberá someterse al conocimiento y decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Para tal efecto, el Presidente de la Sala remitirá el asunto y sus antecedentes a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, a más tardar al día siguiente hábil de haberse sometido a discusión y votación el asunto, quien deberá, en el acto de su recepción, convocar al pleno para su conocimiento y resolución dentro del término de diez días hábiles a partir de la fecha en que se hayan recibido los antecedentes.

Es decir, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si se declara inconstitucional el artículo 34 de la Ley Orgánica de las zede que, de acuerdo con la Unah, atenta contra la educación superior del país.

En un comunicado de prensa, la Sala Constitucional informó este lunes que “que hasta la fecha no existe un fallo definitivo en relación con este tema, ya que habiéndose emitido una resolución no unánime, será el pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que deberá pronunciarse sobre el proyecto presentado, por lo tanto, su discusión y análisis aún está en curso por lo que no hay aún publicación jurídica oficial por parte del órgano competente en relación con el tema; en consecuencia, cualquier proyecto en proceso de discusión deberá llegar a su fase final en el seno de la Corte, por lo que todo lo debatido públicamente, hasta este momento, es puramente especulativo”.