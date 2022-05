Cinco de cada diez hondureñas han sufrido acoso en redes sociales, según un estudio

prueba

VIOLENCIA MACHISTA NO ES NORMAL

La representante de ONU Mujeres en Honduras, Margarita Bueso, indicó a Efe que un conjunto de normas sociales está incidiendo para que la violencia contra mujeres y niñas se “vea normal”.

Entre esas normas están la discriminación por razones de género, roles rígidos de género, el menosprecio hacia la mujer, la misoginia y la ley de silencio, entre otras, según el informe de Spotlight.

Bueso dijo que “es impresionante” que más de 90 mujeres hayan sido asesinadas este año en Honduras, país donde “no hay reacción de la sociedad ni en las instituciones del Estado ante este fenómeno tan cruel”.

“Esto no es natural, no es normal, la violencia es un crimen”, subrayó la diplomática de ONU Mujeres, quien instó a las autoridades a “hablar fuerte sobre la educación para la no violencia”.

Agregó que el estudio es un “punto de partida” para diseñar estrategias de prevención y atención a las mujeres y niñas para que no sufran violencia”.

La sociedad debe entender a través de educación y campañas que “no podemos seguir tolerando el crimen del feminicidio, violentando a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres”, enfatizó.

Bueso abogó por “bajar la impunidad” en Honduras, donde el 97 % de los asesinatos de mujeres quedan impunes, y educar a los menores en el sentido de que la violencia de género “no es normal y es un crimen”.