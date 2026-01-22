¿Por qué fue cerrada la Embajada de Venezuela en Tegucigalpa?

Desde el miércoles 21 de enero, la bandera de Venezuela dejó de flamear en la sede diplomática de ese país sudamericano en la capital hondureña, mientras se desconoce el paradero de sus diplomáticos.
La casa ubicada en la calle Rubén Darío, en la zona de Las Minitas, fue cerrada y sus propietarios colocaron rótulos de alquiler, lo que indica que el inmueble ya no funciona como Embajada de Venezuela.
La vigilancia y el resguardo de la Policía Nacional, de los que gozó el inmueble y sus ocupantes durante los cuatro años del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, también fueron retirados, dejando el edificio sin protección policial.
En la zona, vecinos y personas cercanas señalaron que desconocen el paradero de las autoridades diplomáticas que en su momento atendían a los ciudadanos venezolanos residentes en el país, y aseguraron que solo se enteraron del cierre del inmueble.
Las cosas cambiaron
Desde la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, aunque la Embajada de Venezuela en Tegucigalpa permaneció abierta por algunos días, su embajadora, Margaud Maricela Godoy Peña, dejó de presentarse en sus oficinas. Según constató La Prensa en ese momento, la diplomática realizaba los trámites oficiales desde la vivienda donde residía en esta ciudad.
Es de público conocimiento la relación cercana que el régimen de Nicolás Maduro mantuvo con la administración de la presidenta Xiomara Castro, debido a la afinidad política entre ambos gobiernos.
No obstante, esta relación diplomática podría modificarse con la asunción del nuevo gobierno de Nasry Juan Asfura Zablah, quien anunció en su momento que rompería relaciones con Venezuela mientras ese país estuviera bajo el mando de Maduro y su entorno.
Aunque Nicolás Maduro ya no se encuentra en el poder en Venezuela, el país continúa bajo una administración de izquierda. Las relaciones diplomáticas entre Honduras y Venezuela podrían dar un giro en caso de que Edmundo González asuma la presidencia.
Todo indica que la embajadora de Venezuela en Honduras, Margaud Maricela Godoy Peña, y su equipo de trabajo ya habrían abandonado el país. No obstante, la Cancillería de la República no ha brindado detalles oficiales sobre su situación.