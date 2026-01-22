¿Por qué fue cerrada la Embajada de Venezuela en Tegucigalpa?

Tegucigalpa, Honduras

Desde el miércoles 21 de enero, la bandera de Venezuela dejó de flamear en la sede diplomática de ese país sudamericano en la capital hondureña, mientras se desconoce el paradero de sus diplomáticos. La casa ubicada en la calle Rubén Darío, en la zona de Las Minitas, fue cerrada y sus propietarios colocaron rótulos de alquiler, lo que indica que el inmueble ya no funciona como Embajada de Venezuela. La vigilancia y el resguardo de la Policía Nacional, de los que gozó el inmueble y sus ocupantes durante los cuatro años del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, también fueron retirados, dejando el edificio sin protección policial.

En la zona, vecinos y personas cercanas señalaron que desconocen el paradero de las autoridades diplomáticas que en su momento atendían a los ciudadanos venezolanos residentes en el país, y aseguraron que solo se enteraron del cierre del inmueble.

Las cosas cambiaron