Carlos Zelaya: “EE UU amenazó a 100 diputados con quitarles la visa si apoyan proyectos de Libre”

Zelaya extendió: “A 100 diputados les hablaron de la Embajada para que no apoyen algunos proyectos, como la nueva Ley de Defensa y Seguridad”.

Aseguró que diputados de Libre también han sido advertidos por Estados Unidos, que expresó su “preocupación” por temas como la inversión extranjera en Honduras. Uno de los “amenazados”, de acuerdo con Zelaya, fue Rafael Sarmiento, jefe de esa bancada.

“Ellos (la embajada) están en contra o movieron influencias para que no se aprobara. Los amenazaron con que se les iban a quitar la visa, a los diputados les encanta cuidar la visa, la cuidan como no hay”, refirió Zelaya.

“Si nosotros no recuperamos el tema de la energía, la ENEE va ser un hoyo sin fondo permanentemente, no hay manera que el país tenga recursos frescos si no se resuelve el tema de la energía”, opinó Zelaya, en respuesta al cuestionamiento de Laura Dogu, quien externó su “preocupación por el tema energético” en Honduras.