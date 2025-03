Cardenal Rodríguez pide a hondureños reflexionar el voto

Tegucigalpa, Honduras.

Los 5,8 millones de hondureños con derecho a voto en las elecciones primarias e internas entrarán el martes en un período de cinco días de “silencio electoral”, destinado a reflexionar sobre su voto sin la influencia de propaganda ni mítines electorales.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), a partir del martes los precandidatos y partidos políticos tendrán prohibido realizar propaganda y concentraciones.

La única posibilidad de los precandidatos a la presidencia y aspirantes a otros cargos de elección popular es difundir sus programas de gobierno a través de los medios de comunicación.

“Ahora viene el silencio y la reflexión, y por qué no, también la oración. No sólo pensemos cómo vamos a convencer a otros para que voten a favor. ¿Por qué no dedicar un tiempo a pedir la iluminación del Espíritu Santo?”, enfatizó el religioso.