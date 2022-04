Hondureño es nombrado como uno de los 30 mejores pizzeros del mundo

El hondureño que prepara pizzas desde hace más de 11 años, contó en exclusiva a Diario LA PRENSA que “todavía se siente abrumado y feliz”, al recordar el momento en que fue llamado a subir al escenario.

Entre lágrimas, Don Ludovico dijo que no tenía palabras del orgullo que sentía de representar a Honduras en una competencia de talla mundial y que premia lo mejor de lo mejor. “Dejamos en lo más alto a nuestro país, con los mejores puntajes”, comparte Hernández.

“El año pasado concursamos en una exposición en Las Vegas, Nevada, en una competencia de pizza clásica y sin esperarlo ganamos el primer lugar en la división internacional. Me dieron un reconocimiento y ese mismo día los organizadores del evento me invitaron a participar en el campeonato Mundial de la Pizza”, asegura.

“Me animé, me inscribí en diciembre. Entramos a la competencia en la categoría de pizza clásica, no tenía la menor idea de cómo era el proceso de competir. Me ayudaron algunos amigos de una pizzería de Estados Unidos, ellos me ayudaron y esa era mi intención, participar y aprender de los mejores del mundo”, continúa Don Ludovico.