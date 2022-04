Profesor hondureño triunfa en los Estados Unidos y recibe premio

La vida llevó al profesor hondureño Fernando Arévalo (28) a caminos que él nunca se imaginó que cruzaría, para ser exactos lo puso en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos.

El joven que es originario de San Pedro Sula, imparte clases de Ciencias Naturales y a pesar de que lleva menos de un año trabajando allí, ya se destaca por su alto desempeño y ha recibido algunos premios.

“Soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Upnfm). Yo fui afectado por las inundaciones del 2020 con los huracanes y me tocó moverme de domicilio. Recuerdo que una tarde estaba revisando mi Facebook y vi una imagen que decía que podía aplicar para dar clases en los Estados Unidos. Mis ánimos estaban por el suelo, tenía pocas esperanzas y decidí aplicar. Con mucho miedo di mis datos, confiando en Dios de que no pasara nada malo y en diciembre me avisaron de que querían una entrevista conmigo”, recuerda Fernando sobre cómo surgió la oportunidad.

“Fueron varios filtros, al menos tres entrevistas y en marzo ya me dijeron que tenía que ir a la embajada para comenzar los trámites de la visa. Yo no comentaba absolutamente nada, porque no sabía si era cierto o era mentira, hasta que me mandaron los boletos de avión, dije, esto está pasando, me iré en julio. Tuve varias entrevistas para elegir la ciudad donde iba residir, me tocó en Greenville”, comparte.