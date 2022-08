Blanca Izaguirre desmiente a Luis Redondo por supuesta carta

La titular de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre , asegura que no envió una carta al Congreso Nacional, como precisó Luis Redondo , presidente del ese poder del Estado, durante la sesión legislativa de anoche, martes.

Después de la sesión y las declaraciones de Luis Redondo, Izaguirre aseguró desconocer el origen de la supuesta carta.

“No sé de qué nota está hablando el diputado Redondo; del 29 de Julio estamos hablando del día siguiente de la lectura del informe en el Congreso Nacional, y no salió ninguna información desde mi oficina, así que desconozco de qué nota está hablando. vamos a buscar en los archivos, pero yo por lo menos no he firmado una tan sola nota y menos al día siguiente, que mucho menos teníamos acceso al informe completo más que lo que escuchamos el día que se hizo esa sesión en el Congreso, así que desconozco”, dijo Izaguirre al informativo Noticias 24/7.

“Y menos al día siguiente, desvirtuando, argumentando lo que decía el informe, yo tuve acceso al informe hasta ayer”, añadió Izaguirre. “Quiero ver la nota, necesita verla porque necesito saber de qué nota está hablando. No he enviado ninguna nota al Congreso Nacional”, cerró la titular del Conadeh.