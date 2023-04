Un aumento de L3,600 recibirán los empleados del Ministerio Público

Al ser un monto generalizado para todos los trabajadores del Ministerio Público; para los que devengan salarios altos no es tan significante, mas no así para los que ganan salario mínimo, a estos últimos la ampliación salarial significará hasta un 26% de incremento con relación a su sueldo actual.

El fiscal Marín apuntó: “Esta lucha se acaba hasta que se haya firmado ese acuerdo por escrito; acuerdo que debe llevar también la protección de no traslados, de no arbitrariedades, no procesos disciplinarios para cada uno de nosotros”.

Esto por supuestas represalias que pudieran darse contra todos los trabajadores que estuvieron en plan de lucha para que se les diera un aumento de sueldo y que por ende dejaron sus lugares de trabajo durante 67 días.

Las oficinas del ente acusador del Estado permanecerán cerradas en todo el país, así como no se harán levantamientos, ni autopsias, hasta que no estén las rúbricas de quienes corresponda en este documento.