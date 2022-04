“Aquí es delito tener bienes porque fui policía”: Constantino Zavala

El comisario en condición de retiro de la Policía Nacional, Constantino Josué Zavala Laínez, cuestionó los aseguramientos realizados este lunes por parte de la Fiscalía y la Agencia Técnica de investigación Criminal (Atic) respecto a bienes, empresas y productos financieros que le pertenecen.

“Hicieron un peritaje que la familia nuestra manejó 75 millones entre las empresas, pero lo que tenemos es un hotel desde 1970 herencia de mi padre, la casa de mi mamá y una cuartería donde se le alquila a más de 60 personas, pero la empresa de seguridad que se menciona no nos pertenece y están asegurando otras propiedades que tampoco son nuestras”, increpó Zavala.

“Aquí es delito tener bienes porque fui policía, incluso tenemos familia en Estados Unidos, somos trabajadores y no tengo nada que esconder. El hecho de que mi papá me haya dejado herencia y haya sido policía no significa que soy delincuente, y aunque este es un proceso normal, es humillante”, lamentó.

Aseguró que cuentan con toda la documentación legal respectiva y la información financiera requirente, además de una constancia del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ente que lo investigó cerca del año 2016 y certificó que no califica para el delito de lavado de activos.

Un profesional del Derecho, en representación del excomisario policial, manifestó que todos los bienes fueron asegurados, además lamentó la presencia de las autoridades de esa manera, puesto que en uno de los lugares había miembros de la familia de edad avanzada.

“El señor Constantino tiene más de 10 años de estarse defendiendo, ya existe un dictamen del TSC y estos bienes le han pertenecido a la familia por más de 50 años”, comentó.