Ana Paola Hall sobre elecciones generales: “Tenemos la responsabilidad de hacerlo perfecto”

Tegucigalpa, Honduras.

“Si ustedes me preguntan hoy a mí, montar unas elecciones generales está muy difícil desde el Consejo Nacional Electoral. Sea o no una situación que se haya solventado, lo cierto es que hoy en el CNE no existen las condiciones para avanzar con la tranquilidad con la que se venía trabajando”, expresó López

Por su parte, Hall reconoció, al igual que López, que el clima dentro del organismo no es el mejor: “Tenemos enormes retos, sí. No les puedo negar que hay un ambiente complejo, porque hay una desmoralización a lo interno”.