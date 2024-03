Ana García de Hernández anuncia precandidatura presidencial

“Hoy he reflexionado, lo he pensado, muchas personas me lo han pedido es importante llamar a la justicia, voy a salir al frente, hoy quiero anunciarles comenzaré una cruzada nacional en búsqueda de la justicia”, señaló Ana García .

“Pueblo hondureño: ante las injusticias que hemos visto en los últimos tiempos, lo he puesto en manos de Dios, he pedido su dirección así como ante la petición de miles de hondureños que me han manifestado su apoyo. Hoy quiero anunciar a Honduras que he decidido lanzar mi precandidatura a la Presidencia de la República por el Partido Nacional para el periodo 2026-2030”, escribió en la red social de X.

La esposa de Juan Orlando Hernández, declarado culpable de narcotráfico en Nueva York, anunció que desde mañana comenzará una “cruzada por la justicia”.

Al mismo tiempo invitó al Comite Central este miércoles a las 10:00 am.

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue declarado culpable el viernes 8 de marzo de 2024 de tres cargos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos.

El cargo de “conspirar para importar cocaína” conlleva una sentencia de entre 10 años y la perpetuidad; el de “usar y portar ametralladoras y otros dispositivos destructivos” para introducir droga se castiga entre 30 años y la perpetuidad; y el de “conspirar para usar y portar ametralladoras” para la importación de droga también tiene una pena máxima de perpetuidad.

JOH espera ahora a que el juez Kevin Castel dicte su sentencia, se convertirá así en el mandatario latinoamericano de mayor rango condenado por narcotráfico tras el caso del panameño Manuel Antonio Noriega, sentenciado en 1992 en un juzgado de Florida a 40 años de cárcel por sus conexiones con el cartel de Medellín colombiano.