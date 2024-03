Ana García: “Lo que pasó hoy solo me recuerda lo que pasó con Jesucristo”

Ana García hizo un llamado “a todos los presidentes de América Latina. Este es un espejo que ustedes deben de ver, y deben de saber quiénes son sus aliados y quiénes no son sus aliados. Hoy fue Juan Orlando, mañana puede ser cualquiera. Cualquiera. Cualquiera que tenga una foto con alguien en una actividad política. Cualquiera que tenga una foto que se tomó con los hijos de alguien. Porque estas fueron las pruebas que presentaron”.

Aceptó que es duro. “Para las familias es un día duro. Pero yo le dije siempre al pueblo hondureño, voy a estar de frente, dándoles la cara, hablando la verdad, y la verdad es que hoy se cometió una injusticia. Solo me recuerda, y no puedo comparar, me recuerda cuando Jesucristo fue llevado a un lugar a ser juzgado, y donde hubieron unos más que se prefirieron entregar a justo”, ejemplificó.

Dice que “Dios sigue estando con nosotros. Y este es el inicio de un camino hacia las alternativas legales que existen, y que vamos a continuar peleando hasta el último día, en todas las instancias donde nos paremos, vamos a sostener siempre que Juan Orlando es inocente”.

Están convencida de la inocencia de su esposo. “El pueblo hondureño lo sabe. No somos tontos, ellos no crean que somos tontos. Porque así como no les importó la cantidad de muertos porque eran hondureños, ellos no crean que los hondureños somos tontos. Claro que sabemos, claro que escucharon durante todo este proceso, que no había una prueba, una llamada, un registro telefónico, no había absolutamente nada en contra de Juan Orlando”.

Acusó a la DEA. ”Lo único que había era el testimonio de hombres violentos, sanguinarios, entrenados por la DEA para delinquir en nuestro país, y apoyados por los fiscales del Distrito Sur para poder construir estas narrativas terribles que hicieron en contra de mi esposo. Juan Orlando, hoy no he podido hablar con él todavía. Hablamos en la mañana, oramos y nos pusimos en manos de Dios. Espero tener en un rato la oportunidad de hablar con él, como su esposa, apoyarlo hasta el último día. Porque déjenme decirle, me siento orgullosa de él. Del hombre valiente que está golpeado”.+